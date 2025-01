Index des forums Koreus.com Topics à Jeux 🟩🟨 Pixel K 🟥🟦 Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Pixel K

Le pixelcanvas pour les Koreusiens.



Principe de jeu:

Vous sélectionnez une couleur et cliquez à un endroit du dessin. Et hop! Le tour est joué!

Vous n'avez plus qu'à attendre quelques secondes avant de rajouter un autre pixel. Oui, vous avez un léger temps d'attente entre chaque pixel.

La toile est accessible exclusivement aux Koreusiens.



Règles:

Les règles sont les mêmes que sur le forum. Pas de provocations, ni d'insultes, pas de pornographie, de religion, de politique. On est cool entre nous.

La toile est à tout le monde. Il n'y a pas de règle de "possession" de terrain. Après, vous pouvez vous mettre d'accord entre vous sur ce topic.



Utilisation:

Sur PC

Clic + gauche sur la toile pour rajouter un pixel.

Clic sur une couleur pour la sélectionner.

Zoom/dézoom avec la molette.

Clic droit enfoncé pour se déplacer.



Sur Smartphone

L'application n'est pas totalement adapté pour fonctionner convenablement sur smartphone. Cependant c'est faisable.

Double-tap sur la toile pour rajouter un pixel.

Simple-tap pour avoir une coordonnée.

Pression maintenue pour se déplacer.

2 pressions + écarter pour zoom/dézoom

Le zoom/dézoom n'est pas optimal. Les zooms peuvent être brutaux, alors prenez le temps de regarder les coordonnées.

De plus, le zoom peut parfois déclencher l'ajout d'un pixel. Alors soyez délicat. Favorisez tant que vous le pouvez le PC.





Stats et Succès:

L'ensemble de vos pixels rajoutés sont accessibles depuis le menu en bas à droite.

