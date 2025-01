Options du sujet Imprimer le sujet

corent2 Le jeu des 6 palets 4 #1

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1700 Karma: 4905

Je parle d'un jeu de fête foraine que vous connaissez peut-être. C'est beaucoup plus dur qu'on le pense.



Afficher le spoil Dans certains cas, le jeu est impossible, c'est donc une arnaque.





Gagnez au JEU des 6 PALETS Salut, voici une vidéo perso.Je parle d'un jeu de fête foraine que vous connaissez peut-être. C'est beaucoup plus dur qu'on le pense.Gagnez au JEU des 6 PALETS

Contribution le : Aujourd'hui 17:20:03

Le_Relou Re: Le jeu des 6 palets 0 #2

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10012 Karma: 5423 je suis curieux de connaitre la suite.

Contribution le : Aujourd'hui 18:10:42

favg56 Re: Le jeu des 6 palets 0 #4

Je m'installe Inscrit: 20/10/2022 15:20 Post(s): 202 Karma: 231



Qui aurait pu prédire que ce jeu de fête foraine était une arnaque ? Curieux aussi de connaître la suite.Qui aurait pu prédire que ce jeu de fête foraine était une arnaque ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:51:32