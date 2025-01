Des musiques qui finissent en douceur

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 6170 Karma: 2540





J'ai remarqué que j'étais sensible aux musiques ou chansons qui se terminent avec quelques notes douces qui sont répétées dans un quasi silence, pour conclure avec une sorte de nostalgie / tristesse sur une assez longue durée.



Je me demandais si vous connaissiez des musiques de ce type.



Quelques exemples pour illustrer l'idée :



Us and the rest - M83



Ekki Mukk - Sigur Ros



Spiral - Olafur Arnalds



N'hésitez pas à partager vos pépites, si vous connaissez des choses similaires. Merci ! Bonjour,J'ai remarqué que j'étais sensible aux musiques ou chansons qui se terminent avec quelques notes douces qui sont répétées dans un quasi silence, pour conclure avec une sorte de nostalgie / tristesse sur une assez longue durée.Je me demandais si vous connaissiez des musiques de ce type.Quelques exemples pour illustrer l'idée :N'hésitez pas à partager vos pépites, si vous connaissez des choses similaires. Merci !

Contribution le : Aujourd'hui 14:56:49