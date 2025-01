Question pour les experts en ondes

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 6179 Karma: 2543





Ma question est : qu'en est-il d'un son diffusé via une enceinte ou une radio ? Le son produit est-il de l'ordre de l'onde sonore ou de l'onde électromagnétique ? Ou les deux ? Comme ça ne se propagerait pas dans l'espace, je suppose que c'est une onde sonore... Mais comme elle vient d'un appareil électrique, ça change quelque chose ?



Autre question encore plus technique : imaginons qu'on construise un téléphone à ficelle.







On plaque l'un des deux gobelets contre une enceinte qui produit du son. Le son se propage à travers la ficelle tendue, jusqu'à l'autre gobelet. Quelle est alors la nature de l'onde qui traverse la ficelle ? Est-ce une onde sonore ou électromagnétique ?



Merci par avance, en espérant ne pas avoir raconté trop de bêtises dans ce post...





EDIT : En fait je pense que ma question est stupide. C'est du son, donc onde sonore mécanique. Seulement, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de mettre de l'électromagnétisme là-dedans. Je me posais des questions sur la différence entre une onde sonore et une onde électromagnétique. Si j'ai bien compris, une onde sonore a besoin d'un matériau pour se propager (comme l'air) alors que les ondes électromagnétiques peuvent se déplacer dans le vide, ce qui explique que le son ne se propage pas dans l'espace mais qu'un signal radio, oui.Ma question est : qu'en est-il d'un son diffusé via une enceinte ou une radio ? Le son produit est-il de l'ordre de l'onde sonore ou de l'onde électromagnétique ? Ou les deux ? Comme ça ne se propagerait pas dans l'espace, je suppose que c'est une onde sonore... Mais comme elle vient d'un appareil électrique, ça change quelque chose ?Autre question encore plus technique : imaginons qu'on construise un téléphone à ficelle.On plaque l'un des deux gobelets contre une enceinte qui produit du son. Le son se propage à travers la ficelle tendue, jusqu'à l'autre gobelet. Quelle est alors la nature de l'onde qui traverse la ficelle ? Est-ce une onde sonore ou électromagnétique ?Merci par avance, en espérant ne pas avoir raconté trop de bêtises dans ce post...En fait je pense que ma question est stupide. C'est du son, donc onde sonore mécanique. Seulement, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de mettre de l'électromagnétisme là-dedans.

