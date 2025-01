Site HS, la raison

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 83529 Karma: 8673

Koreus même pas, mais comme de nos jours on ne peut plus rien dire ( je le constate sur youtube vu le nombre de réaction que je reçois sur mes rares commentaires ), on est plus en 2005 c'est clair, je ne fais plus les mêmes blagues qu'avant, on le voit aussi aux articles qui au fil du temps son devenu plus politiquement correct, c'est juste pour ça, puis aussi parce que après avoir été absent un temps, je remonte de nouveau quelques vieux sujets au grand damne de certain.



le message affiché au début était assez bizarre, je pouvais ouvrir certain sujet/article, sauf ceux sur lesquels j'avais commenté dernièrement, j'y voyait ça :



Warning: unsupported declare ‘strict_types’ in /home/koreus/vendor/phpstan/phpstan/bootstrap. php on line 1



Parse error: syntax error, unexpected ':', expecting ';' or '{' in /home/koreus/vendor/phpstan/phpstan/bootstrap. php on line 17

Contribution le : Aujourd'hui 00:14:30