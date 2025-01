Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Buckshot Roulette (la roulette russe) Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Page du jeu ici



À propos de la roulette Buckshot :

Le Créateur:

Mike Klubnika , un développeur de jeux avec un talent pour les expériences sombres et immersives, a donné vie à Buckshot Roulette et l'a mis en ligne sur itch.io le 29 décembre 2023. Ce chef-d'œuvre indépendant repousse les limites du jeu numérique, offrant un aperçu brut et troublant des profondeurs du désespoir et du hasard.

Gameplay :

Participants:

Désignez un joueur, considéré comme le plus digne de confiance avec un fusil de chasse, comme « donneur ». Cet individu possédera le fusil de chasse et les cartouches tout au long de la partie. - D'autres joueurs adopteront le rôle de « joueurs » et attendront leur tour à la table de roulette.

Préparation à la roulette de chevrotine

Procurez-vous un fusil de chasse et les cartouches nécessaires dans le magasin en utilisant votre allocation initiale de 666. (Coût du fusil de chasse = 666, munitions = gratuites) - Assurez-vous qu'un minimum de trois joueurs sont présents.



Le jeu de la roulette

Deux joueurs prennent place à la table. Par tirage au sort, par vote ou par tout autre processus démocratique, un joueur est sélectionné comme parieur. - Le parieur peut miser entre 1 et 3 gouttes sur lui-même pour conserver son rôle et augmenter ses chances d'éliminer le joueur qui n'a pas parié au tour suivant. - Le parieur mise ensuite un certain nombre de gouttes (1 à 3), et le croupier, armé du fusil de chasse chargé, désactive la sécurité et la pointe sur le joueur qui n'a pas parié. Deux résultats sont possibles :



Le fusil de chasse ne rate pas le nombre de gouttes mises. Dans ce cas, le parieur perd son titre, qui est transféré au non-parieur. L'ancien parieur ne peut désormais miser qu'un nombre de gouttes supérieur à celui de la mise précédente (par exemple, si la dernière mise était de 2 gouttes, le nouveau parieur doit miser 3 gouttes). Si la dernière mise était de 3 gouttes, le nouveau parieur n'a pas le choix et le fusil de chasse est à nouveau pointé sur l'ancien parieur pour 3 gouttes. Que le tir soit raté ou non, les gouttes mises possibles sont réinitialisées à 1-3.



Le fusil de chasse rate son tir et élimine le joueur qui n'a pas misé. Cela réinitialise également les pertes potentielles mises (par exemple, si le joueur qui n'a pas misé est décédé sur un pari de 2 pertes, le pari est réinitialisé à 1 à 3 pertes).

Lorsqu'un non-parieur survit à un tour, le parieur doit miser son dernier pari sur lui-même avant de transmettre le titre au non-parieur.

Fonctionnalité de roulette à chevrotine

- Un gameplay de table immersif et réaliste, avec des systèmes diégétiques et une interface utilisateur minimale.

- 15 à 20 minutes de jeu.

- Une IA impitoyable mais juste, qui prend des décisions en fonction de ce qui est sur la table, plutôt que de ce qui est en dessous.

- Des tours non scénarisés qui offrent des résultats imprévisibles mais contrôlables, avec une bonne valeur de rejouabilité.

Comment jouer à la roulette Buckshot en ligne ?

Contrôle du jeu

Tout d'abord, vous devez accéder à



Les commandes sont intuitives et reproduisent les actions de chargement et de tir d'un fusil de chasse. Vous armez la glissière, faites tourner le barillet, visez et appuyez sur la gâchette, tout en naviguant dans la guerre psychologique de votre adversaire.



Conseils pour gagner :

Si la chance joue un rôle majeur, la réflexion stratégique peut vous donner un avantage. Analysez le comportement de votre adversaire, observez ses habitudes et utilisez le bluff pour manipuler ses choix. N'oubliez pas que la roulette à tirs croisés ne se résume pas seulement à la survie ; il s'agit aussi de déjouer l'adversaire.



Notes complémentaires

La roulette Buckshot n'est pas spécialement conçue pour les grands groupes, mais il est théoriquement possible d'accueillir plus de joueurs puisqu'un fusil de chasse et des cartouches (qui sont gratuites) sont les seules conditions requises pour qu'un équipage indéfini puisse jouer. - Recommandé pour jouer sur une planète facile à intermédiaire car le temps et le quota ne sont pas des problèmes. - La probabilité que le fusil de chasse rate son tir lorsqu'il est lâché est estimée à 5 % de chances pour chaque largage avec la sécurité désactivée.

Roulette à chevrotine débloquée :

Pourquoi est-il bloqué ?

En raison de son thème réservé aux adultes et de son caractère graphique, Buckshot Roulette peut être bloqué dans certaines régions ou sur les réseaux scolaires. Cela est compréhensible, compte tenu de la pression psychologique intense et de la violence représentée.



Comment jouer à la roulette Buckshot débloquée ?

Si vous êtes confronté à des restrictions, des plateformes alternatives comme itch.io peuvent vous permettre d'y accéder. Cependant, n'oubliez pas de faire preuve de prudence et de tenir compte des restrictions d'âge avant de vous lancer dans cette expérience intense.



Jeux similaires

Si vous avez envie de jeux de hasard à enjeux plus élevés avec une touche numérique, consultez ces alternatives :



Simulateur de roulette russe : roulette classique avec une touche moderne.

