Passage secret trouvé + Elmo sous le choc + Chiens de traineau mexicains

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2299 Karma: 3328 Passage secret trouvé









Elmo sous le choc









Chiens de traineau mexicains

Il consacre sa vie à secourir les chiens errants, en leur fournissant des soins, de la nourriture et un refuge sûr.

Il dit avoir secouru plus de 121 chiens dans les rues de Cabo San Lucas.





Aujourd'hui 07:41:11