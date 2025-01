Curve - Court-métrage d'horreur

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 6184 Karma: 2548

Une jeune femme se réveille au sommet d'une surface lisse et courbe surplombant un sombre abîme.



Je viens de tomber sur ce court-métrage qui m'a totalement charmé par son côté vertigineux. Idée géniale, réalisation oppressante, métaphore probable de la dépression ou de l'addiction, je me suis senti tendu.



J'ai hésité à le mettre dans Audio/Visuel mais je me suis dit qu'il aurait plus de visibilité ici.





Curve | Disturbing Horror Short Film

Contribution le : Aujourd'hui 16:30:34