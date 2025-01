[Vidéo] Humoriste se plaignant de la chaleur en hiver

Je m'installe Inscrit: 29/01/2008 21:51 Post(s): 227 Karma: 125

Bonjour, chères têtes chercheuses,

Je cherche une vidéo d'un humoriste français, dans sa voiture, qui se plaint qu'il fasse trop chaud en hiver, et de ne pas pouvoir manger de tartiflette ou de croziflette, et en incombe la responsabilité aux chinois.

Cette vidéo avait été postée sur Koreus entre 2018 et 2020, me semble-t-il.

Merci beaucoup!

Contribution le : Aujourd'hui 17:54:11