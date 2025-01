Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Le sens du rythme + Un chien très assoiffé + Réparer une crevaison 5 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2305 Karma: 3354 Le sens du rythme







Originale sample:



Remix par Venjent:





Un chien très assoiffé









Réparer une crevaison



Originale sample: https://www.instagram.com/reel/DEV1K4bAYPt/?igsh=MTRmeXJmamVxemR5ag%3D%3D Remix par Venjent: https://www.youtube.com/embed/TFUuuT1V4dk

Contribution le : Aujourd'hui 09:15:37