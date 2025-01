J49 sur ma traversée de la France à pied, bientôt fini :)

Options du sujet Imprimer le sujet

lebibix

Bonsoir les Koreusiens !!!



Je voulais vous présenter une de mes journées de marche à travers la France.

Pas chaque jours pour pas être trop lourd. Voici donc J49, sur J52. (1600 bornes en 52 jours)





J49: Je traverse la France à pied, du nord au sud (videaste.eu)



Vive le nomadisme, vive la liberté, vive la solitude, vive la marche !!



Des bisous à tous, à bientôt !

