Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Carotte en gueule, saut en échec / Un colis prend son envole / Poterie en Lego en stop-motion 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2309 Karma: 3362 Carotte en gueule, saut en échec

Un chien rate son saut sur le lit









Un colis prend son envole

Livraison express









Poterie en Lego en stop-motion

L'argile qui ne casse pas





Contribution le : Aujourd'hui 11:39:57

alfosynchro Re: Carotte en gueule, saut en échec / Un colis prend son envole / Poterie en Lego en stop-motion 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14583 Karma: 6964 1. Ma pauvre chienne dogue argentin a aussi quelques problèmes de coordination avant/arrière. Elle a 12 ans et demi, c'est très vieux pour cette race. Ça a tendance à faire rire, bien que ce ne soit pas drôle pour elle.



2. Pas étonnant quand on arrive à se représenter que si l'hélico pèse quelques tonnes, alors il faut au moins ça de poussée pour l'élever dans les airs.



3. Je m'attendais à ça, mais quand-même chapeau ! Il en faut de la patience pour réaliser une telle vidéo !

Contribution le : Aujourd'hui 12:37:25