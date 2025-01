Options du sujet Imprimer le sujet

maurice44 Burz-City (Point and click) 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 16/05/2013 16:38 Post(s): 19



Dans ce jeu de 2025, créé par Jo99 avec Kronsilds au son, vous incarnerez la belle Serpentina dans un monde futuriste à la recherche d’un collier dans les hautes sphères de la cité …Jouable sur le navigateur d'un ordinateur, patientez un peu pour le chargement , ça vaut le coup !

Contribution le : Aujourd'hui 13:28:44