Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Une explosion du Starship filmée depuis un avion 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2314 Karma: 3369







Autre vue au sol:







Source: https://x.com/deankolson87/status/1880026759133032662 La septième mission de la fusée Starship de SpaceX s’est terminée par une explosion en haute altitude dans la nuit du jeudi 16 janvier (vendredi 17 janvier vers minuit en France).Autre vue au sol:

Contribution le : Aujourd'hui 07:44:06