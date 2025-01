Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Coiffure glaçée. 3 #1

Je suis accro Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 1088 Karma: 1460 Un homme se mouille les cheveux et les laisse geler pour se faire une jolie coiffure.





Contribution le : Aujourd'hui 14:30:31

zoondoz Re: Coiffure glaçée. 0 #2

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 1434 Karma: 728 C'est inutile et un peu stupide... Ça me plaît !

Contribution le : Aujourd'hui 15:05:30