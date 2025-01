Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou une chienne veut devenir un papillon 2 #1

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10096 Karma: 5444



https://x.com/i/status/1873429333660074367

Contribution le : Aujourd'hui 11:23:13

alfosynchro Re: une chienne veut devenir un papillon 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14592 Karma: 6967 La taille de l'écran !!!



Sinon : tous les chiens ne sont pas égaux, la mienne ne saurait pas faire ça.

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:24