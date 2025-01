Options du sujet Imprimer le sujet

Sebmagic Le pire doublage 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 6199 Karma: 2557 Visiblement ce n'est pas un montage. Y'a tellement de répliques cultes que j'en ai toussé mon café par le nez.

"Mes frères sont comme une flotte de parents."





Le pire doublage français toutes catégories confondues.

Aujourd'hui 09:56:29

alfosynchro Re: Le pire doublage 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14609 Karma: 6976

Peut-être ai-je voulu savoir ce qui aurait pu me faire tousser mon thé par le nez ? +1 Comment j'ai réussi à tenir jusqu'au bout ?!Peut-être ai-je voulu savoir ce qui aurait pu me faire tousser mon thé par le nez ?+1

Aujourd'hui 11:10:10