MYRRZINN Video clip

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2309 Karma: 4708 Armel LeMalabar, brestois d'adoption, a réalisé un clip sur ma ville et c'est plutôt pas mal. Sûr que sa musique et ses paroles humouristiques vous trotteront dans la tête. Alors : "Bienvenue à Brest" !

edit wiliwilliam, intégration de la vidéo:



Armel LeMalabar - Bienvenue à Brest (Clip officiel)

Contribution le : Aujourd'hui 10:54:25

Wiliwilliam Re: Video clip

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38431 Karma: 19141 Très sympa, bonne blague avec Quimper!



Dans le refrain:

"Ils veulent que je parte mais moi je reste."

C'est peuplé de racistes Brest ? ou bien je n'ai pas compris.



Bon sinon on compte sur Brest pour gifler le Real la semaine prochaine.

Contribution le : Aujourd'hui 11:03:14

alfosynchro Re: Video clip

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14612 Karma: 6979 "Liberté, égalité, beurre salé !"

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:32

MYRRZINN Re: Video clip

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 2309 Karma: 4708 @Wiliwilliam Stade Brestois : la très grosse surprise que personne n'a vu venir !

Contribution le : Aujourd'hui 11:26:02