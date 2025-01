Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Frodon sert la main à Gandalf au JT du 20h || Timelapse d'une floraison d'eucalyptus 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 38434 Karma: 19141



https://twitter.com/cyril_gobbini/status/1882152523211084141



================================================



Les fleurs d'eucalyptus n'ont pas de pétales, mais se décorent de nombreuses étamines voyantes et sont enfermées dans un capuchon appelé opercule.





https://twitter.com/15_Stellar/status/1881596697715020106 ================================================Les fleurs d'eucalyptus n'ont pas de pétales, mais se décorent de nombreuses étamines voyantes et sont enfermées dans un capuchon appelé opercule.

Contribution le : Aujourd'hui 20:22:05