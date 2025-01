Options du sujet Imprimer le sujet

Besoin d'avoir un service à domicile / Virage raté, mur trouvé

Besoin d'avoir un service à domicile

Un individu tente de voler un robot-serveur du restaurant

Un individu tente de voler un robot-serveur du restaurant









Virage raté, mur trouvé

Une conductrice de voiturette de golf rate son virage et percute le mur





Besoin d'avoir un service à domicile / Virage raté, mur trouvé

1. Le désespoir du mec ! Réduit à tenter de voler un robot !
2. Et l'autre qui tire sur le volant !



2. Et l'autre qui tire sur le volant ! 1. Le désespoir du mec ! Réduit à tenter de voler un robot !2. Et l'autre qui tire sur le volant !

