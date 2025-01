Options du sujet Imprimer le sujet

Quand on met deux vestes / Des différents bombes aérosols uniques / Faire un gâteau en 2D

Quand on met deux vestes

Veste sur veste : la mode ou la folie ?









Des différents bombes aérosols uniques

bondtruluv est un artiste sur Instagram qui fait une démonstration des différents bombes aérosols fait maison









Faire un gâteau en 2D

Le gâteau qui est plus dessiné que dégusté !





Contribution le : Aujourd'hui 09:00:19