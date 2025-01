Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Transformer son Smartphone Android en radio VHF (emission/reception ) 1 #1

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10212 Karma: 5461 https://korben.info/kv4p-ht-transforme-smartphone-en-radio-bidirectionnelle.html





Le projet : Le projet : https://www.kv4p.com/index.html

Contribution le : Aujourd'hui 15:08:20