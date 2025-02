Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Dessins avec la nature

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10227 Karma: 5463



Plus de média ici :



https://www.instagram.com/david_popa_art/reel/DDXVAaht8xk/











A l'aide de terre, de charbon de bois , ... il dessine dans la nature , ici dans la neige et la glace
Plus de média ici : https://www.instagram.com/david_popa_art

https://www.instagram.com/david_popa_art/reel/DDXVAaht8xk/

https://www.instagram.com/david_popa_art/p/DC7RwenobNY

Aujourd'hui 16:29:36