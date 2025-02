Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Les toilettes pixelisées / Une promenade en toute tranquillité / Sauter par-dessus d'une maison 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2336 Karma: 3417 Les toilettes pixelisées

Le niveau de confort en mode 8 bits









Une promenade en toute tranquillité

Le seul moyen de marcher sans se faire bousculer !









Sauter par-dessus d'une maison

Un saut de rêve, atterrissage de cauchemar





Contribution le : Aujourd'hui 07:59:09

alfosynchro Re: Les toilettes pixelisées / Une promenade en toute tranquillité / Sauter par-dessus d'une maison 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14672 Karma: 7010 1. Le seul jeu video auquel j'ai vraiment joué, en 90-91.

Ha, non, j'ai aussi joué à Space Invaders au bar de la commune, en 1978... Les vieux souvenirs !



2. Les dégâts laissés par le Covid !



3. Je ne motoriserais pas à faire la même chose.

Contribution le : Aujourd'hui 08:29:49