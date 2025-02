Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un chien prend ses médicaments + Echelle Fail 3 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75432 Karma: 36963



Echelle Fail





Man Falls Hard After Ladder Slips - 1544434

Contribution le : Aujourd'hui 16:45:51

alfosynchro Re: Un chien prend ses médicaments 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14701 Karma: 7014 1. Le saligaud ! J'y ai cru jusqu'au bout !

La mienne faisait pourtant pareil.



2. Ça m'est déjà arrivé, ça fait mal aux tibias !

Contribution le : Aujourd'hui 17:07:30