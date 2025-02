Recette désert/petit déj

Je viens d'arriver Inscrit: 21/01 11:19:09 Post(s): 5

Salut à tous ! Je vous propose ici une petite recette de Perles du japon aux fruits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous allez essayer et si vous voulez d'autres recettes.



ingrédients pour 2 pers

-150g de perles du japon

-400ml de lait demi écrémé

-Sucre à volonté

-1 belle mangue et 1 citron

-Quelques fraises découpées

-Arome vanille



Versez le lait, le sucre et une cuillère à café de vanille dans une casserole et faites chauffer. Ajoutez les perles du japon et laissez bien cuire tout en mélangeant environ 15 min. Réduisez en purée la chaire de la mangue et ajoutez une cs de jus de citron. découpez en suite vos fraises en petits morceaux.



Servez les perles dans des bols ronds, ajoutez le coulis à la surface et mettez des morceaux de fraises.



Bon appétit !

