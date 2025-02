Vérifiez que l'email de votre profil est correct

Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75442 Karma: 36980



Conséquence, votre mot de passe ne sera plus reconnu

Vous aurez besoin de votre email pour changer votre mot de passe !



Donc vérifiez que l'email de votre profil est encore correct.



Vous avez encore quelques semaines avant le changement Avec la nouvelle version de Xoops, la gestion des mots de passes à changer, la méthode de cryptage est différente.Conséquence, votre mot de passe ne sera plus reconnuDonc vérifiez que l'email de votre profil est encore correct.Vous avez encore quelques semaines avant le changement

Contribution le : Aujourd'hui 18:21:31