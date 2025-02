Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Google reverse image [résolu] #1

Bonjour les jeunes !

Est-il possible d'utiliser Google Reverse Image avec Firefox ?

Sinon, j'utilise aussi Chrome, mais je ne comprends pas comment je dois faire pour pouvoir utiliser G.R.I.

Faut-il télécharger quelque chose ?



Merci d'avance !

Contribution le : Aujourd'hui 12:15:32

Le_Relou Re: Google reverse image #2

alfosynchro il existe ça pour firefox

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/search_by_image/



une fois installé : click droit sur l'image

Contribution le : Aujourd'hui 12:25:46

alfosynchro Re: Google reverse image #3

Le_Relou !



Je m'attendais à ce que ce soit toi qui me réponde en premier. Trop rapide ! Merci beaucoup

Contribution le : Aujourd'hui 13:06:58