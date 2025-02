Index des forums Koreus.com Le Bar Participation des membres Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Comme j'ai le temps, je me connecte souvent, et une des premières choses que je fais c'est de regarder le nombre de membres en ligne. Alors je m'attends à ce que les choses aient bougé dans la colonne de droite du forum. Mais non, c'est souvent mon pseudo qui s'affiche dans les potics que j'ai visités il y a peu. Que font les autres ? Ils lisent seulement ? Sans participer plus ?

C'est vrai que la participation n'est plus la même qu'il y a dix ans, mais moins on participe et moins les lecteurs ont de choses à lire, et moins ils viennent sur le site...

Je veux bien participer moins pour qu'on voit moins mon pseudo, mais il y aura alors encore moins de choses à lire...



Allez, pour Koreus, exprimez-vous ! (sauf les rageux !)



Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 47909 Karma: 25899 . Plus ou moins fini avec les excès toxiques. Je sors progressivement de ma solitude et ça me fait un bien énorme. À bientôt 44 ans, j'ai enfin pris goût à la littérature, et ça, c'est vraiment le top. C'est peut-être le meilleur antidépresseur du monde. Et le sport, toujours. Très important.



J'imagine que certains d'entre vous ont remarqué que j'étais un membre très actif pendant une dizaine d'années. Vous étiez mon seul "lien social", si je puis dire. Je vous remercie. Et merci aussi d'avoir toléré mes délires musicaux... et autres.



Koreus, je te remercie une nouvelle fois infiniment.



Je viens toujours quotidiennement sur le forum, certes sans participer, mais le plaisir de vous lire est encore là.



