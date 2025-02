Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Vous préférez quel lecteur vidéo ?

Webhamster: Je n'aime vraiment pas le lecteur Reddit.

Donc je pensais héberger les vidéos Reddit sur Koreus.tv (Peertube)



Est-ce une bonne idée, on gagne au change, ou rester avec le lecteur reddit c'est mieux ?



Pour vous faire une idée, la même vidéo avec les deux lecteurs:





Reddit





Koreus.tv

Aujourd'hui 09:57:34

JCM77 Re: Vous préférez quel lecteur vidéo ?

Koreus.tv



Le lecteur Reddit est bloqué par mes paramètres de confidentialité sur Firefox.

Aujourd'hui 10:31:28

FanfanLaTulipe Re: Vous préférez quel lecteur vidéo ?

Je l'avais déjà remarqué depuis quelque temps: le lecteur Reddit me donne un son très très faible.



Avec Koreus.tv tout est OK. Donc je vote pour à 100% !

Aujourd'hui 10:57:11