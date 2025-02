Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Débit descendant minable 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14743 Karma: 7028 Bonjour les jeunes !



Chez moi, il y a la fibre... du moins, en principe.

Je suis sur pc portable, et il y a quelques temps je n'avais pas de soucis de débit, je ne suis pas un gameur ; mais en ce moment j'ai l'impression d'être repassé à du 512 K.



Quelqu'un aurait une idée de ce qui se passe peut-être ? Et de ce qu'il faudrait faire ?



Merci.

Contribution le : Aujourd'hui 16:20:58

Le_Relou Re: Débit descendant minable 0 #2

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10257 Karma: 5469 alfosynchro



tester le débit :



redémarrer la box internet (coupure électrique de 30 secondes)



mettre à jour le PC (windows update et MAJ constructeur de PC : par exemple chez HP il y a HPIA , chez lenovo il y a vantage ;... dépends donc de la marque du PC portable



tester le débit :



lancer le test.



Si tu as un un PB réseau :



https://www.malekal.com/windows-10-reinitialiser-le-reseau/ tester le débit : https://www.google.com/search?q=+Test+de+vitesse+Internet lancer le testredémarrer la box internet (coupure électrique de 30 secondes)mettre à jour le PC (windows update et MAJ constructeur de PC : par exemple chez HP il y a HPIA , chez lenovo il y a vantage ;... dépends donc de la marque du PC portabletester le débit : https://www.google.com/search?q=+Test+de+vitesse+Internet lancer le test.Si tu as un un PB réseau :

Contribution le : Aujourd'hui 16:36:33