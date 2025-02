Fail piñata

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75461 Karma: 37001

@Wiliwilliam Quand on appuie sur Valider :

- je récupère le contenu du message

- Pour chaque lien reddit :

+ Je télécharge la vidéo

+ Je l'upload sur koreus.tv et je récupère le lien

+ Je remplace le lien reddit par le lien koreus.tv



Donc oui, ça prend un peu de temps, et oui plus la vidéo sera grosse et plus ça prendra du temps.

Contribution le : Aujourd'hui 22:25:46