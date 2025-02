Options du sujet Imprimer le sujet

Dragon ball vu par un artiste photographe

Je m'installe Inscrit: 09/05/2023 21:24 Post(s): 166 Karma: 206 , Tatsuya Tanaka, met en scène toutes sortes de personnages miniatures dans des clichés décalés ou humoristiques.



Il utilise ses personnages qu'il associe à des objets du quotidien ou de la nourriture.



Ici il s'agit des personnages du fameux animé japonais Dragon Ball.



Son imagination est sans limites, il a presque atteint 1000 photos, au rythme d'une photo par jour.









































Contribution le : Aujourd'hui 11:38:39