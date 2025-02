Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75483 Karma: 37016







https://www.reddit.com/comments/1ijpold



Une fille reçoit un chiot en cadeau et pleure de joie





Daughter Receives Puppy as Pre-Valentine's Gift and Starts Crying in Disbelief - 1635032 Choisir le mauvais côté après l'abattage d'un arbreUne fille reçoit un chiot en cadeau et pleure de joieDaughter Receives Puppy as Pre-Valentine's Gift and Starts Crying in Disbelief - 1635032

Contribution le : Aujourd'hui 13:55:25