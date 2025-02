Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou

Vous navigateur est trop vieux



Un maçon monte un mur après avoir abusé de l'alcool.

alfosynchro

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14792 Karma: 7045 C'est quand il va dégriser que ça va piquer : tout défaire et tout refaire...

Comment ? Quoi ? Il ne va pas avoir le temps de dégriser !?

