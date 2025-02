Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Qui va rembourser la dette ? 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75503 Karma: 37028 Une vidéo qui explique la dette et les idées réçues.







Je n'ai pas encore regardé en entier mais le début est intéressant

Contribution le : Aujourd'hui 11:43:30

Yazguen Re: Qui va rembourser la dette ? 0 #2

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 15443 Karma: 16850 Je poste pour revenir voir quand j'aurai un moment

Contribution le : Aujourd'hui 11:57:36