Faire le plein de Cheetos / Le salto sur roues / La peinture négative

D'après les commentaires, ils tiennent un camion food-truck qui vend des aliments enrobés de poussière de Cheetos





https://www.reddit.com/comments/1imc877





Le salto sur roues

Un monster truck faisant des backflips





https://www.reddit.com/comments/1ioyu5p





La peinture négative





https://www.reddit.com/comments/1ioaxsf



Vous pouvez voir le processus sur Instagram

