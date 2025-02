L'effet Arcane

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 6226 Karma: 2597

Bonjour,



Je ne sais pas ce qu'il m'arrive.



J'avais déjà entendu parler du fameux "blues post-série", et je l'ai même déjà plus ou moins vécu pour des choses comme Lost ou Six Feet Under : ce vide créé par l'arrêt d'une série, cette tristesse, cette déprime de ne plus voir certains personnages.



Seulement, j'ai beau avoir 37 ans et toutes mes dents, je n'ai jamais vécu ce que je vis en ce moment. J'ai vu des dizaines de séries, plus de 2000 films, et jamais je n'ai ressenti ce que je ressens aujourd'hui pour Arcane. Je pensais bêtement être de moins en moins émotif à force de vieillir, mais je constate que ce n'est pas le cas. Je me sens ridicule de déprimer et pleurer pour une série animée et fictive à bientôt 40 ans, presque pitoyable. Et pourtant, c'est ce que je ressens et je ne peux pas aller contre.



J'ai fini Arcane mardi. Mercredi, j'étais dans un tel état que j'ai dû recommencer la série. J'ai fini à nouveau hier soir. Je pensais que ça me guérirait un peu, mais c'est pire : la série m'obsède de plus en plus. Je regarde des images qui me hantent, je revois des extraits qui me détruisent, j'écoute des musiques qui me font pleurer. Je suis littéralement en larmes rien que d'en parler. Que se passe-t-il ?



J'avais envie d'en parler, pour savoir si d'autres personnes sont comme moi, et j'ai discuté avec de nombreux internautes qui ressentent la même chose depuis des semaines voire des mois.



Avez-vous vu cette série ? Faites-vous partie de ces gens ? Pourquoi ça me fait un tel effet ? J'imagine que ça va passer et en même temps, je n'en ai pas envie. Je me sens vide, dévasté, en deuil. C'est terrible et beau à la fois.



C'est dur. Je ne parviens pas à penser à autre chose, à passer à autre chose.

Contribution le : Aujourd'hui 15:14:04