Padma Vélo à "roues" omnidirectionnelles 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2015 15:30 Post(s): 2318 Karma: 4139 Un fou roulant. Ses autres vidéos c'est tout aussi ingénieusement barré.

Démos à 20'50, 23'00, 25'30





I built an Omni-Directional Ball-Wheeled Bike

Contribution le : Aujourd'hui 00:58:49