Un livreur avec son âme d'enfant / Courir dans une maison de miroirs / Marre de la télé

Un livreur avec son âme d'enfant

Retour à l'enfance

Retour à l'enfance





https://www.reddit.com/comments/1iqwbua





Courir dans une maison des miroirs

où l'on se prend pour un autre, et où l'on se casse la figure





https://www.reddit.com/comments/1ir5npf





Marre de la télé

La femme qui a vraiment "coupé" les programmes !





https://www.reddit.com/comments/1iq9ugo

Aujourd'hui 08:05:23