Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75523 Karma: 37061







Dog Tries to Grab Bread from Counter - 1634918



Exercice sur une planche à bascule





https://www.reddit.com/comments/1in6hop La persévérance, ça paieDog Tries to Grab Bread from Counter - 1634918Exercice sur une planche à bascule

Contribution le : Aujourd'hui 17:56:56