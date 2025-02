Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Loki, le corbeau domestiqué 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14847 Karma: 7064 @Vassili44 : j'ai pensé à toi en voyant cette vidéo





Ce corbeau explose de joie chaque fois qu'il voit son humain !

Contribution le : Aujourd'hui 20:43:37