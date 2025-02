Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Jolie poitrine 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75528 Karma: 37063





https://www.reddit.com/comments/1iniggw Un bodybuilder montre ses muscles

Contribution le : Aujourd'hui 08:02:59

Nocay Re: Jolie poitrine 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 16/05/2019 17:32 Post(s): 15 lui il n'a rien buildé il a injecté

Contribution le : Aujourd'hui 08:27:32

Mancuso Re: Jolie poitrine 0 #3

Je m'installe Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 264 Karma: 205 C'est pas un bodybuilder.

Là, il s'est pas "construit" un corps, il l'a juste démoli salement.

Contribution le : Aujourd'hui 08:32:05

alfosynchro Re: Jolie poitrine 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14852 Karma: 7064

Mais surtout, je me demande comment il fait pour mettre son slip... Peut-être que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas changé ?!



En tout cas, j'ai bien débandé après avoir lu le titre Il n'a pas beaucoup de vocabulaire dans son dico, lui ! On dirait qu'il est en train de déféquer dur.Mais surtout, je me demande comment il fait pour mettre son slip... Peut-être que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas changé ?!En tout cas, j'ai bien débandé après avoir lu le titre

Contribution le : Aujourd'hui 09:02:02