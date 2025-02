Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un avion de Delta se retourne à l’atterrissage à Toronto 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2352 Karma: 3448

Au moins 18 personnes ont été blessées, dont trois dans un état grave.



L'enquête est toujours en cours pour déterminer la cause.





https://www.reddit.com/comments/1irwzdl Un avion de Delta Airlines avec 80 passagers à bord a été impliqué dans un accident spectaculaire : lors de son atterrissage à Toronto (Canada), l'appareil a fait une sortie de piste et s'est retourné.Au moins 18 personnes ont été blessées, dont trois dans un état grave.L'enquête est toujours en cours pour déterminer la cause.

Contribution le : Aujourd'hui 08:13:16

alfosynchro Re: Un avion de Delta se retourne à l’atterrissage à Toronto 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 14852 Karma: 7064 "Hôtesses et stewards", sacré métier, quand-même !

Par contre, les pilotes ont dû se taper tous les boutons au plafond ! Pas glop !

Contribution le : Aujourd'hui 08:56:14