Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Percer la glace avec une tarière / La triche a raté son coup ! / Définition d'un poulet mouillé 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2352 Karma: 3448 Percer la glace avec une tarière

L'homme qui a percé la glace (et son dos)







https://www.reddit.com/comments/1iqzlnx





La triche a raté son coup !

Un enfant rate un but même en trichant





https://www.reddit.com/comments/1irbs6o





Définition d'un poulet mouillé

Merci collègue...





https://www.reddit.com/comments/1iqxwbe

Contribution le : Aujourd'hui 08:52:21