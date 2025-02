Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un lait cérébral / Un kaléidoscope artisanal / Un lâcher de ballons pour la Saint-Valentin 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2354 Karma: 3452 Un lait cérébral

un petit coup de pouce pour les neurones !





https://www.reddit.com/comments/1iqzzlp





Un kaléidoscope artisanal

un tourbillon de couleurs pour les yeux et les zygomatiques !





https://www.reddit.com/comments/1iq4jpg





Un lâcher de ballons pour la Saint-Valentin

Encore, encore une fête commerciale !





https://www.reddit.com/comments/1iq9yc9

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:25