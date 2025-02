Options du sujet Imprimer le sujet

La descente presque ratée / Attention à l'éclaboussure / La panique d'un vietnamien

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 2356 Karma: 3455 La descente presque ratée

Quand l'escalier devient un toboggan, mais que je garde mon swag !





https://www.reddit.com/comments/1itc53y





Attention à l'éclaboussure

Quand une éclaboussure se prend pour un hacker de l'écran !





https://www.reddit.com/comments/1irtkpr





La panique d'un vietnamien

Quand le pot d'échappement de ce véhicule ressemble à des coups de feu !





https://www.reddit.com/comments/1ilzry2

