12 hommes en colère

deepo

Je me demande si ce chez-d'oeuvre devrait etre d'interet public.



12 jurés vont devoir débattre sur le procès d'un jeune homme.

Un huit clôt très tendus, avec des dialogues excellent...





Douze hommes en colère | Film complet | ARTE Cinema



1957

Aujourd'hui 17:58:20

alfosynchro

@deepo a écrit:

Je me demande si ce chef-d’œuvre devrait être d'intérêt public.





Tout à fait d'accord ! Citation :Tout à fait d'accord !

Aujourd'hui 18:11:38