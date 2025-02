Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10439 Karma: 5520





Il utilise des méthodes de sculpture traditionnelles sur des structures célèbres comme les cathédrales de Cologne et de Florence, garantissant ainsi leur attrait structurel et visuel permanent.







https://www.instagram.com/dailyart/reel/DGZbqO7NP6X/



via 9 gag

Vous navigateur est trop vieux



https://www.instagram.com/charlie.gee__/ Charlie Gee, un tailleur de pierre qualifié, se concentre sur la préservation et la restauration minutieuses des bâtiments historiques.Il utilise des méthodes de sculpture traditionnelles sur des structures célèbres comme les cathédrales de Cologne et de Florence, garantissant ainsi leur attrait structurel et visuel permanent.via 9 gag

Contribution le : Aujourd'hui 00:06:52