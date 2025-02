Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Renverser sa tasse 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75553 Karma: 37086





https://www.reddit.com/comments/1isekj0 Il s'attendait à quoi ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:10:49

Le_Relou Re: Renverser sa tasse 0 #2

Je poste trop Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 10441 Karma: 5522 arriver à un tel âge pour comprendre la gravité, c'est grave.

Contribution le : Aujourd'hui 10:26:50